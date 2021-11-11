В ООН заявили, что не занимаются финансированием протестов в Белоруссии

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. ООН не занимается финансированием протестов в Белоруссии или в какой-либо другой стране. Об этом заявил ТАСС в четверг заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"В осуществлении своих программ ООН тесно сотрудничает с белорусским правительством и партнерами в сфере гражданского общества. ООН не занимается финансированием протестов ни в Белоруссии, ни где-либо еще. ООН работает со всеми странами для достижения целей устойчивого развития и по вопросам уважения к правам человека", - сказал он.