Партия "Русский союз Латвии" прокомментировала запрет использования георгиевской ленточки

РИГА, 11 ноября. /ТАСС/. Латвия стала второй в мире страной, запретившей использование георгиевской ленточки. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) намерена оспаривать этот запрет, заявила в четверг эта политическая сила.

"Латвия стала второй в мире страной, запретившей использование георгиевской ленты - символа памяти о том, какой ценой наши отцы и деды одержали победу в войне против немецко-фашистских захватчиков, памяти о том, что мы являемся их наследниками и должны помнить и гордиться их подвигом", - указывает РСЛ на своей странице в Facebook.

"Мы хотим напомнить депутатам, что можно запретить ленточку, но никаким голосованием нельзя стереть память народа и заставить забыть историю", - отмечает партия. "Со своей стороны мы будем оспаривать этот запрет", - подчеркивает РСЛ.

Сейм (парламент) Латвии на заседании в четверг в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. С соответствующим предложением ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще должен утвердить президент.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международные институты должны отреагировать на планы латвийских политиков запретить ношение георгиевских ленточек. По ее словам, законопроект подтверждает, что в стране прославляется нацизм, оспариваются итоги Второй мировой войны, преследуются российские соотечественники и идет борьба с историческими символами, имеющими значение для многих людей в разных странах. В свою очередь посольство РФ в Латвии заявило, что законодательные поправки нацелены на раскол общества по национальному и мировоззренческому принципу.

В Латвии ранее уже пытались запретить георгиевские ленточки. В 2015 году группа депутатов подала на рассмотрение в Сейм соответствующий законопроект, который позже был исключен из повестки дня.