"Война нового типа". Как развивается ситуация на белорусско-польской границе

Еврокомиссия не рассматривает ситуацию как миграционный кризис, а лишь как гибридное нападение, в ходе которого люди были "инструментализированы"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ситуация с беженцами, пытающимися попасть из Белоруссии в Евросоюз, остается напряженной. Польша, Литва и Латвия наращивают на границах с Белоруссией военные силы. Но если из Варшавы звучат заявления о "войне нового типа", в которой "боеприпасами являются гражданские лица и сообщения СМИ", то Рига отметилась более миролюбивой риторикой, пообещав не стрелять в мигрантов на поражение и не причинять им какой-либо другой вред. ТАСС собрал главное о развитии кризиса с мигрантами. Неравный доступ к границе В четверг сотрудники Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции вместе с представителями Белорусского Красного Креста доставили помощь людям, находящимся в лагерях на белорусско-польской границе.

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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди высоко оценил предоставленный белорусской стороной доступ к мигрантам и заявил о готовности УВКБ "оказывать помощь в поиске решений". Он также высказал мнение, что мигрантов следует "переместить в более безопасные места в Белоруссии". В то же время официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс заявил о том, что власти Польши не дают разрешения чиновникам ЕК посетить границу с Белоруссией для оценки масштабов миграционного кризиса. Отвечая на вопросы журналистов, насколько соответствует европейским нормам и ценностям силовое выдавливание мигрантов через границу в зимних условиях, он сказал, что сейчас на границе "нет присутствия ЕС" и дать оценку происходящему там не представляется возможным. Еврокомиссия не рассматривает ситуацию как миграционный кризис, а лишь как гибридное нападение, в ходе которого люди были "инструментализированы", отметил Янс. В Варшаве при этом прозвучали заявления о том, что мерилом безопасности для поляков является готовность защищать Республику Польша, ее границы и суверенитет. Диалог и принуждение Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился оказать помощь беременным женщинам и детям, находящимся в лагерях на границе. Глава Минобразования Белоруссии Игорь Карпенко высказал мнение, что детей мигрантов вместе с матерями, а также беременных можно будет разместить в одном из детских оздоровительных лагерей.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Евросоюз, если не хочет принимать мигрантов, должен оказать материальную поддержку Белоруссии, как это происходило с Турцией, где также были размещены лагеря беженцев, стремившихся в ЕС. Однако Евросоюз не хочет действовать по им же созданному прецеденту. В Брюсселе заявили в четверг, что поддерживают контакты по мигрантам с властями Белоруссии через дипмиссии в Брюсселе и Минске, но основным средством влияния на власти этой страны продолжает рассматривать санкции. Вместе с тем в Брюсселе не исключают возможность проведения переговоров с ООН и Белоруссией по вопросу о репатриации мигрантов, скопившихся на польско-белорусской границе, через аэропорт города Гродно. Минск в свою очередь подтвердил готовность к диалогу с ЕС для решения любых чувствительных вопросов, в том числе по возвращению мигрантов. Газ как оружие обороны На угрозы новых санкций со стороны Евросоюза, а также на заявление Польши о возможном закрытии границ президент Белоруссии пригрозил отключить газ, идущий через территорию страны в Европу. Если санкции будут "неперевариваемые" и "неприемлемые", заявил Лукашенко, в Минске "должны отвечать". Белорусский лидер также порекомендовал "руководству Польши, литовцам и прочим безголовым думать прежде, чем говорить".