Постпред Польши при ОБСЕ назвал использование Минском мигрантов гибридной атакой

ВЕНА, 11 ноября. /ТАСС/. Польша считает преднамеренное использование мигрантов со стороны властей Белоруссии гибридной атакой и угрозой европейской безопасности. С таким заявлением выступил в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ постпред Польши при этой международной организации Адам Халачиньский.

"Умышленная инструментализация мигрантов квалифицируется как гибридная атака и угроза нашей общей безопасности. Это противоречит основным принципам ОБСЕ. Напоминаем властям в Минске об их международных обязательствах", - говорится в заявлении Халачиньского, которое распространило в Twitter постпредство Польши при ОБСЕ.

Ранее польский дипломат сообщил, что спровоцированная Белоруссией критическая ситуация с мигрантами на границе Европейского союза станет темой обсуждения в четверг на заседании постсовета ОБСЕ. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид отмечала, что потрясена гуманитарной ситуацией вдоль границы Белоруссии и инструментализацией мигрантов. Она призвала в Twitter к соблюдению концепции ОБСЕ о безопасности границ и обязательств в сфере прав человека, а также конструктивному взаимодействию.

В понедельник в Белоруссии несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних.