Президент Чехии принял отставку правительства Бабиша

ПРАГА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства Андрея Бабиша, который является председателем политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"). Об этом в четверг в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.

По его словам, Земан "в четверг принял отставку правительства" в соответствии с конституцией страны.

Правительство Чехии во главе с Бабишем ранее в четверг подало в отставку. АНО потерпело поражение на состоявшихся в республике 8 и 9 октября выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Их выиграли две либеральные партийные коалиции. Составляющие их пять политических партий и движений создают новый кабмин. Сформировать его поручено председателю праволиберальной Гражданской демократической партии Петру Фиале. Он является единственным кандидатом на пост премьер-министра страны.