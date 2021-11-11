Глава МВД Эстонии сообщил о задержании пяти мигрантов из Белоруссии

ТАЛЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Полиция Эстонии задержала пять нелегальных мигрантов, которые попали на территорию республики из Белоруссии. Об этом в четверг сообщил министр внутренних дела Кристьян Яани.

Как отметил министр, двое задержанных возвращены в Ирак, еще одного Эстония намерена выслать в течение четверга.

"Отправка этих лиц обратно в Ирак была для нас достаточно простым делом, поскольку они сами, добровольно выбрали путь возвращения, - приводит его слова агентство BNS. - Еще один задержанный прибыл из России, его мы выслали в Россию и власти России охотно его приняли".

Яани отметил, что производство в отношении еще двух мигрантов продолжается.