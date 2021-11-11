Европейские страны в СБ ООН планируют 11 ноября заявление по Белоруссии

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Ряд европейских стран в Совете Безопасности ООН планируют выступить в четверг с заявлением по ситуации на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

"Планируется совместное заявление по итогам обсуждения в СБ ООН сегодня во второй половине дня от лица инициировавших дискуссию Франции, Эстонии и Норвегии, - сказал собеседник. - Вероятно, к ним присоединятся другие европейские страны в СБ ООН".

Совет Безопасности обсудит ситуацию на польско-белорусской границе в закрытом режиме в четверг после 23.00 мск.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Белоруссию в намеренной эскалации и призывают к введению санкций. Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.