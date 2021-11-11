Эрдоган назвал Грецию форпостом США

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Греция превратилась в своего рода форпост США.

"Создание американской военной базы в греческом Александруполисе говорит о том, что Греция сама стала своего рода форпостом США", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Анкаре.

Соединенные Штаты и Греция 14 октября подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. Согласно подписанным в Вашингтоне договоренностям, к списку из четырех действующих американских военных баз будут добавлены четыре новых объекта. Это военный лагерь "Яннули" в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе).