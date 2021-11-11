Меркель утверждает, что причиной обострения миграционной ситуации стали белорусские власти

БЕРЛИН, 11 ноября. ТАСС/. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выступила с утверждением, что причиной обострения ситуации на польско-белорусской границе, связанной с наплывом мигрантов, являются власти Белоруссии. Об этом в четверг сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"В ходе телефонного разговора и.о. канцлера [ФРГ] и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", отметил Зайберт. Вместе с тем, по его словам, Меркель коснулась "вопросов безопасности в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в "нормандском формате" для выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта".