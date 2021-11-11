Талибы опровергли данные о планах Пакистана выкупить оставленное США в Афганистане оружие

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) опровергло в четверг распространенные ранее сообщения о том, что власти Пакистана планируют выкупить у талибов американское оружие, оставленное при выводе войск США с афганской территории.

"Вчера пакистанская газета Dawn сообщила о том, что Пакистан якобы закупит оружие у Афганистана. Министерство внутренних дел "Исламского эмирата Афганистан" [используемое радикалами название государства], отвечающее за охрану государственных границ, отрицает подобные сообщения и считает их пропагандистскими", - написал на своей странице в Twitter назначенный талибами пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости.

"Мы сами строим новую армию и нуждаемся в новых вооружениях. МВД очень серьезно относится к контрабанде оружия и будет жестко пресекать подобные действия", - добавил представитель "Талибана".

В среду газета Dawn со ссылкой на решение состоявшегося на этой неделе заседания пакистанского парламентского комитета по вопросам национальной безопасности проинформировала о том, что Исламабад выкупит у талибов около 200 тыс. единиц американского оружия, оставленного при выводе войск Соединенных Штатов из Афганистана. По данным издания, пакистанские власти не желают, чтобы оставленное в Афганистане американское оружие попало в руки действующей в Пакистане радикальной группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана") и других террористических организаций.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. К началу сентября военнослужащие США полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.

6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.