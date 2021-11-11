Вице-президент США призвала активизировать борьбу с растущим неравенством в мире

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис, выступая в четверг на Парижском форуме мира, призвала активизировать борьбу с растущим на фоне пандемии социальным неравенством в мире и разрывом между богатыми и бедными странами.

"Разрыв между богатыми и бедными, мужчинами и женщинами, глобальным Севером и глобальным Югом существовал в течение всей мировой истории. Бывали моменты, когда этот разрыв уменьшался, и были моменты, когда он увеличивался. В самое последнее время, а также за время этой пандемии этот разрыв без всякого сомнения увеличился. Во всем мире растет как число крайне бедных, так и число крайне богатых", - заявила она.

"[Мировые] лидеры должны принять во внимание масштабы этого вызова и спросить себя, почему 1% населения мира сейчас владеет 45% мирового богатства? <...> Почему мы позволили такому количеству детей в мире голодать, если мы знаем, что производим достаточно еды для того, чтобы накормить весь мир?" - отметила Харрис.

По ее словам, мировые лидеры не могут просто закрывать на это глаза, объясняя сложившуюся ситуацию тем, что "так было и будет всегда". "Вместо этого мы должны согласиться с тем, что рост этого разрыва просто неприемлем. И мы должны согласиться работать вместе, чтобы ликвидировать его", - добавила вице-президент.