Прокуратура Украины заявила о предъявлении обвинений в кибератаках восьми "офицерам ФСБ"

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинения в государственной измене "за организацию хакерских атак на государственные органы" восьми бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму, а ныне, как утверждает ведомство, "офицерам Федеральной службы Безопасности России".

"Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора заочно сообщено о подозрении (в российской практике соответствует предъявлению обвинения - прим. ТАСС) восьми бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины - ныне офицерам ФСБ РФ в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявляют, что разоблачили преступное объединение, участники которого "совершали хакерские атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих должное функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности". В офисе генпрокурора уточнили, что к организации таких кибератак причастны бывшие сотрудники главного управления СБУ в Крыму. Отмечается также, что атаки осуществляются якобы в интересах России. Фамилии подозреваемых не называются.

Западные страны ранее неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия причастна к различным кибератакам, в том числе в отношении правительственных учреждений и компаний, например, США или Германии. Российская сторона эти обвинения последовательно отвергала. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что такие заявления "являются абсолютно голословными и, скорее, являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".