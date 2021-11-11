Источник: пятый пакет санкций ЕС против Минска не будет включать экономических мер

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Пятый пакет санкций ЕС против Минска не будет включать секторальных экономических мер, а лишь целевые санкции в отношении чиновников и силовиков, кроме того может быть создан черный список "доставляющих мигрантов авиакомпаний". Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в институтах ЕС в Брюсселе.

"Экономические санкции сейчас не рассматриваются. Пятый пакет будет включать целевые индивидуальные меры, а также может быть согласован черный список авиакомпаний третьих стран, доставляющих мигрантов в Белоруссию", - сообщил он.