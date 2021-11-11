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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Источник: пятый пакет санкций ЕС против Минска не будет включать экономических мер

Источник в институтах ЕС в Брюсселе сообщил, что пятый пакет будет включать целевые индивидуальные меры, а также может быть согласован черный список авиакомпаний третьих стран, доставляющих мигрантов в Белоруссию
© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Пятый пакет санкций ЕС против Минска не будет включать секторальных экономических мер, а лишь целевые санкции в отношении чиновников и силовиков, кроме того может быть создан черный список "доставляющих мигрантов авиакомпаний". Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в институтах ЕС в Брюсселе.

"Экономические санкции сейчас не рассматриваются. Пятый пакет будет включать целевые индивидуальные меры, а также может быть согласован черный список авиакомпаний третьих стран, доставляющих мигрантов в Белоруссию", - сообщил он.

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БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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