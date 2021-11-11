США призвали своих граждан покинуть Гаити из соображений безопасности

ТАСС, 11 ноября. Власти США обратились к гражданам страны с призывом покинуть Гаити или пересмотреть планы своих путешествий из-за нестабильной обстановки в стране. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг Госдепартаментом США.

"Граждане США должны тщательно учитывать риски, связанные с поездкой в Гаити или дальнейшим пребыванием там, в свете текущей ситуации с безопасностью и проблем с инфраструктурой", - говорится в тексте. Также отмечается, что "повсеместная нехватка топлива может ограничить предоставление основных услуг в чрезвычайной ситуации" и повлиять на банковскую сферу, оказание медицинской помощи, услуги связи, а также общественный и частный транспорт.

"Посольство США вряд ли сможет помочь с выездом гражданам США в Гаити, если коммерческие варианты станут недоступны", - дополнительно предупреждают в Госдепартаменте.

Агентства ООН ранее сообщили об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.