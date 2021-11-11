Киевский горсовет первым на Украине начал использовать феминитивы в официальных документах

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Киевский городской совет будет использовать в официальных текстах феминитивы, такие как "депутатка", "жительница" и "гражданка". Об этом в четверг сообщила пресс-служба президентской партии "Слуга народа".

Уточняется, что 11 ноября Киевский горсовет проголосовал за новую редакцию регламента, согласно которой в официальных текстах столичного совета будут использоваться феминитивы. "Это первый на Украине регламент с феминитивами, а потому Киевсовет на сегодняшний день является самым прогрессивным в стране по вопросам гендерного равенства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии "Слуга народа".

Данные изменения были инициированы женским крылом партии, в котором надеются, что решение Киевсовета станет примером для других областей Украины, "а впоследствии феминитивы появятся и в названиях профессий".

Украинское правительство 22 мая 2019 года утвердило новые правила украинского правописания "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания". Согласно им, фамилии с окончанием на "ой" в украинском языке получают окончание "ий". Так, в соответствии с новыми правилами фамилия Донской на украинском будет звучать как Донський, Трубецкой - как Трубецький. Исключение составляет фамилия Толстой.

Среди основных нововведений также написание слов греческого происхождения с буквосочетанием "th". Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни". Кроме того, в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности. Так, к примеру, критик женского рода становится критикесой, А филолог - филологиней. Эти лингвистические новшества рекомендуется использовать во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.