Елизавета II примет участие в церемонии по случаю Дня поминовения

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что 14 ноября примет участие в национальной церемонии по случаю Дня поминовения. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг Букингемским дворцом.

"Как и в предыдущие годы, Ее Величество будет наблюдать за церемонией с балкона здания министерства иностранных дел", - говорится в сообщении канцелярии 95-летнего монарха. Это станет первым официальным появлением на публике королевы с октября, когда врачи рекомендовали ей отдыхать в течение двух недель.

При этом в Букингемском дворце отметили, что Елизавета II воздержится от открытия на следующей неделе заседания Генерального синода, верховного органа церкви Англии, главой которой она является. Королеву будет представлять ее младший сын - граф Уэссекский Эдвард.

В последний раз глава государства появлялась на публике 19 октября на приеме по случаю проходившего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита. Вскоре после этого канцелярия монарха информировала, что королева отменила визит в Северную Ирландию по совету врачей. 20 октября она посетила больницу, чтобы пройти предварительный медосмотр, а на следующий день вернулась в Виндзорский замок.

По данным телеканала ITV, в ночь на 21 октября Елизавета II оставалась в больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона. Эта госпитализация стала первой для королевы за много лет. В конце октября врачи порекомендовали ей воздержаться от активной деятельности еще на две недели, однако не высказались против того, чтобы она выполняла необременительные обязанности.

Поминальное воскресенье, когда вспоминают британцев, ставших жертвами военных конфликтов, всегда выпадает на последний день уик-энда, следующего за очередной годовщиной подписания Компьенского перемирия, которое состоялось 11 ноября 1918 года. Это перемирие положило конец Первой мировой войне.

Участие в общественной жизни

Королева Великобритании, которая в 2022 году будет отмечать 70-летний юбилей царствования, по-прежнему активно участвует в общественной жизни и в середине октября побывала на церемонии открытия парламента Уэльса. При этом за несколько дней до этого она впервые за долгое время появилась на публике с тростью. Королева опиралась на нее во время визита в Вестминстерское аббатство, где проходила церемония по случаю столетия с момента создания Королевского британского легиона - благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил.