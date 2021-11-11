Дуда: силовые структуры Польши находятся в состоянии наивысшей готовности на границе

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Силовые структуры Польши, обеспечивающие безопасность на польско-белорусской границе, находятся в состоянии наивысшей готовности. Об этом заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда, выступая с обращением к народу по местному телевидению по случаю отмечаемого в республике Дня независимости.

"Наши Пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности", - сказал он, заверив, что республика может справиться с текущим кризисом на границе.

"Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами стран нашего региона и партнерами в ЕС и НАТО. К позиции Польши там относятся с пониманием и поддержкой", - указал Дуда.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе польский лидер назвал "гибридной атакой", "использованием мигрантов из Ближнего Востока" руководством Белоруссии, "последовательной и запланированной политикой [президента Белоруссии] Александра Лукашенко".

"Мы не можем согласиться на нелегальное пересечение польской границы. Согласие на незаконный проход даже небольшой группы мигрантов или отсутствие адекватной реакции повлекли бы за собой драматичные последствия как для нас, так и для всего Евросоюза", - отметил Дуда, подчеркнув, что без решительной реакции польскую границу штурмовали бы десятки, а возможно и сотни тысяч мигрантов.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда в район вблизи пограничного перехода в Кузнице подошли несколько тысяч мигрантов. Они сломали заграждение из колючей проволоки и предприняли неудавшуюся попытку перейти границу. После этого около 800 мигрантов разбили в этом месте палаточный лагерь, а другие 2-4 тыс. человек, как подсчитали польские службы, рассредоточились на всем протяжении польской границы, периодически пытаясь проникнуть в Польшу группами в несколько десятков человек. Безопасность на границе обеспечивают сейчас более 20 тыс. сотрудников силовых структур - военные, пограничники и полицейские.