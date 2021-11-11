СБУ изучает возможную причастность Порошенко к делу о госизмене

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку возможной причастности бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Иван Баканов.

"Соответствующая версия проверяется", - приводит слова Баканова агентство Украинские новости.

Он сообщил, что уголовное дело зарегистрировано, однако отказался раскрыть другие детали и не стал уточнять, есть ли уже результаты этой проверки.

Гонтарева сейчас проживает за пределами Украины.

Ранее Порошенко, который сейчас является депутатом Верховной рады, сообщил, что против него на данный момент расследуется 90 уголовных дел. При этом, по данным социологических опросов, он занимает второе место по популярности среди украинских политиков после нынешнего президента Владимира Зеленского.

Инициатором большинства уголовных дел в отношении Порошенко является адвокат Андрей Портнов - экс-заместитель главы администрации другого бывшего президента Украины - Виктора Януковича. По его заявлению Госбюро расследований (ГБР) открыло дело о возможной госизмене со стороны Порошенко из-за подписания им минских соглашений. Также против Порошенко открыто уголовное дело из-за так называемых пленок Деркача - аудиозаписей, которые обнародовал внефракционный депутат Андрей Деркач. По данным адвокатов, дело возбуждено по статьям о госизмене и злоупотреблении властью. В октябре 2021 года Генпрокуратура Украины заявила, что Порошенко может быть причастен к организации поставок угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2015 году. Сам экс-президент отвергает обвинения, называет их политической местью и игнорирует вызовы на допросы.