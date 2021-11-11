Байден ужесточил ограничения против телекоммуникационных компаний КНР

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект, предусматривающий дополнительное ужесточение ограничений против компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, представляют угрозу национальной безопасности США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"В четверг, 11 ноября 2021 года, президент подписал законопроект <...>, который требует от Федеральной комиссии по связи США принять правила, поясняющие, что она больше не будет рассматривать заявки или выдавать разрешения на оборудование, которое представляет неприемлемый риск для национальной безопасности", - отмечается в документе.

Речь идет о продукции компаний, внесенных ранее американскими властями в особый список фирм, представляющих угрозу национальной безопасности США. К этой категории в настоящий момент относятся в том числе китайские компании Huawei и ZTE.

Ранее законопроект одобрили обе палаты Конгресса США. Сенат поддержал его единогласно, а в Палате представителей "за" выступили 420 законодателей, четверо высказались "против".

Федеральная комиссия по связи США (FCC) в марте опубликовала список из пяти китайских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, представляют угрозу национальной безопасности. В их число попали, помимо упомянутых Huawei и ZTE, также Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Dahua Technology Co.

Ограничения против Huawei и ZTE

Решение признать китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности США FCC впервые приняла еще в июне 2020 года. Тогда было запрещено использовать средства из фонда комиссии на закупку оборудования и получение услуг от Huawei и ZTE, а также от их дочерних и материнских компаний. Позднее Huawei и ZTE обратились в ведомство с просьбой пересмотреть это решение, но регулятор ее отклонил.

Последние несколько лет Huawei находится под жестким давлением со стороны США, которые ввели в отношении китайской компании санкции. Минторг США с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем несколько раз продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании.

В августе 2018 года бывший тогда президентом Дональд Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей утверждают, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.