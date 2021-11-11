В ЛНР заявили о гибели двух украинских силовиков в результате ответного огня

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности украинской армии, в результате чего, по предварительным данным, погибли два киевских силовика. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

"Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена. По предварительным данным, уничтожены двое украинских силовиков", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что действия украинской армии "дестабилизируют обстановку и противоречат заявлениям киевской власти о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе".

В четверг представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о гибели военнослужащего ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

В соответствии с Минскими соглашениями, стороны договорились о выводе тяжелых видов вооружения из зоны конфликта и о запрете на их использование. С июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, который запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов. Тем не менее на практике на линии соприкосновения периодически случаются перестрелки с использованием стрелкового оружия. В соответствии с дополнительными мерами, ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Гибель военного ЛНР

Военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 17:55 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Крымское по населенному пункту Сокольники ВСУ открыли прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - цитирует сообщение представительства агентство Луганскинформцентр.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.