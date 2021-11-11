Постпред Британии при ООН заявила о геополитических последствиях кризиса вокруг Белоруссии

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия. Об этом заявила в четверг журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

"Похоже, что Белоруссия создает миграционный кризис с существенными геополитическими последствиями. Гуманитарные последствия тоже очень велики. Мы не можем не замечать фотографии, видео и репортажи о страданиях людей, которые не готовы к зиме, так что мы сегодня в Совете Безопасности ООН обсудим, как смягчить эти последствия", - сказала она, комментируя предстоящее после 15.00 (23.00 мск) обсуждение ситуации на границе в СБ ООН.

Совет Безопасности в четверг рассмотрит миграционный кризис на польско-белорусской границе в закрытом режиме. После завершения встречи европейские страны в Совете планируют выступить с совместным заявлением.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Белоруссию в намеренной эскалации и призывают к введению санкций. Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.