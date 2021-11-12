В Париже открывается международная конференция по Ливии

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Координация усилий мирового сообщества по преодолению ливийского кризиса станет основной темой международной конференции по Ливии, которая открывается в пятницу в Париже. Россию на этой встрече, созванной за месяц до президентских выборов в Ливии, будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

В преддверии форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула необходимость "обеспечения комплексной и устойчивой нормализации ситуации в Ливии". Россия, напомнила она, участвовала во всех основных многосторонних мероприятиях, которые были призваны помочь ливийцам, и стремилась внести конструктивный вклад в урегулирование кризиса в стране.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, одной из тем, которые будут обсуждены в четверг, станет план ливийских властей по выводу с территории страны иностранных вооруженных сил и наемников. Парижская конференция, отметил он, "готовится в тесном контакте с ООН".

Как сообщили организаторы форума, который пройдет под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, в его работе примут участие представители переходных ливийских властей и соседних с Ливией стран, а также ряда других государств. Свое присутствие подтвердили, в частности, и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и вице-президент США Камала Харрис. Вместе с тем президент Алжира Абдельмаджид Теббун отказался участвовать в работе конференции.

Выступая в пятницу перед участниками Парижского форума мира, Макрон высказался за укрепление международного сотрудничества, подчеркнув, что "необходимо создавать новые коалиции для преодоления региональных конфликтов". Он предостерег, что эти конфликты "имеют тенденцию к эскалации".

Устроители форума в Париже надеются, что он сможет дать дополнительный импульс ливийскому избирательному процессу. "До выборов в Ливии, которые предстоят 24 декабря, осталось совсем немного времени, - подчеркнули в администрации французского лидера. - От их проведения зависит стабильность в стране". Как считают в Елисейском дворце, "важно, чтобы избирательный процесс не вызывал сомнений, а его результаты затем соблюдались".

История конфликта

Вместе с тем международные политические аналитики указывают на неопределенность ситуации ввиду напряженности, которая сложилась между противостоящими силами. Они напоминают, что в Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Командующий ЛНА Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на главный город страны, в ответ столичный кабинет министров мобилизовал все подконтрольные ему формирования, обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом занятых ЛНА территорий.

Восточные власти и ЛНА неоднократно обвиняли Турцию в переброске больших партий военной техники на подконтрольные ПНС территории, а также крупных групп наемников из Сирии. Кроме того, сообщалось, что турецкие военные заняли и переоборудовали под свои нужды ливийские базы, обучая и консультируя сражавшиеся на стороне правительства Сарраджа вооруженные формирования, а также брали на себя руководство боевыми действиями против сил Хафтара.

В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера Правительства национального единства и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения президентских и парламентских выборов 24 декабря.