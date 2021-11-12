Украина учтет замечания Венецианской комиссии в законопроекте о переходном периоде

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" будет доработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

"Нет, в том виде, который сейчас есть, он принят не будет. У нас есть рекомендации Венецианской комиссии, они являются достаточно детализированными, достаточно жесткими, содержат много рекомендаций, которые надо учесть, и мы не будем сейчас спешить с этим вопросом, мы сядем и спокойно начнем нарабатывать", - сказала она. По ее словам, в 2021 году закон о переходном периоде точно не будет принят Верховной радой.

Верховная рада назначила Верещук вице-премьер-министром - министром по вопросам неподконтрольных территорий Украины 4 ноября. На этом посту она сменила Алексея Резникова, который возглавил Минобороны.

Внесенный в августе правительством Украины в Верховную раду проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) указала Киеву на необходимость приведения законопроекта в соответствие с положениями международного права, отметив, что документ "больше напоминает политические указания, а не нормативно-правовой акт".

Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта "означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", потому что все положения документа противоречат минским соглашениям. Аналогичного мнения придерживаются в руководстве ДНР и ЛНР. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" игнорирует как итоги крымского референдума, согласно которому Крым вернулся в состав России, так и минские соглашения, которые обязывают Киев предоставить Донбассу особый региональный статус. При этом она добавила, что Венецианскую комиссию больше интересовало содержание конкретных статей и выработка наставления о том, как закомуфлировать их несоответствие международному праву и Конституции Украины и сделать новый документ менее уязвимым для критики.