СМИ: Интерпол объявил в розыск экс-главу мексиканской нефтегазовой компании Pemex

МЕХИКО, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex Карлос Тревиньо объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета Milenio.

В латиноамериканской стране Тревиньо обвиняют в получении крупной взятки за одобрение энергетической реформы, инициатором которой в августе 2013 года стал президент Энрике Пенья Ньето. Экс-глава Pemex не явился на судебное слушание в Мехико в конце августа. Вскоре после этого в отношении него был выдан ордер на арест по обвинениям в преступном сговоре, коррупции и проведении операций со средствами, имеющими незаконное происхождение.

Показания против Тревиньо дал Эмилио Лосойя, один из его предшественников, также находящийся под следствием. В прокуратуре полагают, что он получил более $10 млн в обмен на предоставление контрактов бразильской строительной компании Odebrecht. Лосойя, руководивший Pemex с декабря 2012 по февраль 2016 года, был задержан в Испании 12 февраля 2020 года. Власти Мексики добивались его выдачи по подозрению в отмывании денег и других преступлениях.

Одобренная в конце 2013 года энергетическая реформа впервые более чем за 70 лет дала право частным и иностранным компаниям участвовать в освоении месторождений углеводородов в Мексике. Таким образом было решено стимулировать развитие нефтяной промышленности, имеющей стратегическое значение для национальной экономики. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сменивший Пенью Ньето на посту главы государства 1 декабря 2018 года, решил отказаться от политики предшественника в сфере энергетики.