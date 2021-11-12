Кулеба заявил, что США в хартии с Украиной зафиксировали поддержку "Крымской платформы"

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вашингтон в обновленной хартии Украина - США о стратегическом партнерстве впервые зафиксировал свою поддержку формата "Крымская платформа", инициированного Киевом для продвижения своих притязаний на полуостров.

"Соединенные Штаты впервые зафиксировали в документе такого уровня свою долгосрочную поддержку деятельности "Крымской платформы", - заявил Кулеба в опубликованном в четверг интервью агентству Укринформ.

По его словам, обновленная хартия предусматривает также расширение взаимодействия Киева и Вашингтона для укрепления обороноспособности Украины, усиления безопасности, в том числе энергетической, в Европе, в Черноморском регионе. В документе также говорится о планах увеличить военную помощь Украине, развивать новые форматы взаимодействия при участии двух стран. Новая редакция хартии, сообщил Кулеба, содержит положительную оценку действий Украины по проведению ряда важных реформ, в частности, в сфере развития системы правосудия, созданию антикоррупционных органов, рынка земли, децентрализации, а также деолигархизации. Он добавил, что в документе также закреплена поддержка со стороны США так называемого плана по трансформации экономики Украины, нацеленного на реформирование экономики и привлечение инвестиций.

Хартия была подписана днем ранее в Вашингтоне во время заседания Комиссии стратегического партнерства Украина - США под председательством Кулебы и госсекретаря Энтони Блинкена. Эта стратегия заменила предыдущий аналогичный документ, подписанный в 2008 году.

О "Крымской платформе"

23 августа в Киеве состоялся форум "Крымской платформы", которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание "платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.