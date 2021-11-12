Ливийская армия начинает вывод 300 наемников с подконтрольной ей территории

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара приступает по просьбе Франции к выводу 300 наемников из районов, находящихся под ее контролем. Об этом, как сообщил новостной портал Al-Wasat, говорится в распространенном в четверг вечером заявлении Совместного военного комитета "5+5" Ливии.

"Генеральное командование Ливийскими арабскими вооруженными силами приняло решение вывести в качестве первой группы 300 человек из числа наемников и воевавших в стране иностранцев во исполнение условий подписанного в Женеве соглашения о прекращении огня от 23 октября 2020 года", - отмечается в заявлении. В частности, в нем указывается, что с целью соблюдения "необходимых мер предосторожности и безопасности" процесс переброски наемников на родину будет осуществляться в тесной координации с властями их государств и Миссией ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

"Данный шаг происходит в контексте стремления сохранить национальный суверенитет и безопасность ливийских территорий, а также по просьбе французского руководства к генеральному командованию выступить с практической инициативой по выдворению первой группы наемников, находящихся на контролируемых вооруженными силами территориях", - подчеркивается в заявлении.

Комитет "5+5", включающий по пять военных представителей от западного и восточного регионов, уже давно обсуждает механизмы вывода иностранных войск и наемников, что предусмотрено соглашением о прекращении огня между сторонами, планируя завершить этот процесс к намеченным на конец декабря выборам. 8 октября члены комитета в Женеве окончательно согласовали план действий, договорившись установить контакты с соответствующими местными и международными сторонами для поддержки его реализации.

В пятницу в Париже открывается международная конференция по Ливии. В форуме, который пройдет под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, примут участие представители переходных ливийских властей и соседних с Ливией стран, а также ряда других государств, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова. Как заявлял ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, план вывода наемников и иностранных войск станет одной из главных тем этой встречи.