Франция поднимет вопрос о кризисе на белорусско-польской границе в формате "2+2" с РФ

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Французская сторона намерена поднять вопрос о миграционном кризисе на белорусско-польской границе в ходе встречи в пятницу в Париже глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Франции. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

"Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли выразят твердую позицию на этот счет в ходе встречи со своими российскими коллегами [Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу] в пятницу утром", - сказала Лежандр в ответ на просьбу прокомментировать действия Минска в связи с ситуацией на границе между Белоруссией и Польшей.

Официальный представитель французского дипломатического ведомства отметила, что Франция поддерживает "требовательный диалог" с Россией. Лежандр напомнила, что этот диалог был начат в 2019 году в ходе встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в летней резиденции французского лидера форте Брегансон.

"Мы будем поднимать проблемы, по которым существуют разногласия, но также и затрагивать вопросы, которые открывают возможности для согласия, как, например, отношения с Ираном и другие темы", - отметила Лежандр. Она считает, что "это очень полезный диалог".

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности российская сторона будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, а французская - Ле Дрианом и Парли. В ходе обмена мнениями планируется, в частности, обсудить вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе. По словам Захаровой, региональная повестка встречи будет тоже достаточно обширной.