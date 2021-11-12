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Блинкен посетит 15-20 ноября Кению, Нигерию и Сенегал

Госсекретарь США планирует обсудить завершение пандемии и восстановление более инклюзивной глобальной экономики, борьбу с климатическим кризисом

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 15-20 ноября Кению, Нигерию и Сенегал. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента США.

Этот визит должен будет "подчеркнуть глубину и широту отношений с африканскими партнерами", заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Среди тем, которые планирует обсудить госсекретарь, "завершение пандемии и восстановление более инклюзивной глобальной экономики, борьба с климатическим кризисом, оздоровление демократий и продвижение мира и безопасности".

Теги
КенияНигерияСенегалСШАБлинкен, Энтони
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