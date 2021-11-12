Канада вывезет часть персонала и семьи дипломатов из посольства в Гаити

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Канады приняло решение вывезти на родину семьи дипломатов и часть сотрудников посольства в Гаити. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

"Ситуация в области безопасности в Гаити стремительно ухудшается, - отмечается в документе. - МИД Канады принял решение временно вывезти вспомогательный персонал и членов семей сотрудников канадского посольства из Гаити", - отмечается в документе. В ведомстве уточнили, что в Порт-о-Пренсе остаются дипломаты и консульские работники, которые готовы оказать канадцам, находящимся в этой стране, помощь. Диппредставительство Канады продолжает работать.

В ООН ранее сообщали об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.