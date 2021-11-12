Индия выразила протест Китаю в связи со строительством поселений в районе границы

ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Индия направила протест Китаю в связи со строительством им поселений в приграничных районах с индийским северо-восточным штатом Аруначал-Прадеш. Об этом в пятницу сообщает газета Pioneer.

"Индия выразила решительный дипломатический протест против данных действий Китая и будет продолжать выступать с такими протестами в будущем", - цитирует издание заявление, которое сделал в четверг вечером на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

По его словам, "Китай в последние несколько лет проводил строительные работы в приграничных районах, в том числе в тех, которые он незаконно оккупировал на протяжении десятилетий". "Индия выступает против оккупации ее районов и отвергает необоснованные территориальные претензии Китая", - подчеркнул Багчи.

Ранее индийское министерство обороны подтвердило факт строительства КНР "поселка двойного назначения" на границе со штатом Аруначал-Прадеш в районе, который был отторгнут у Индии китайской армией в результате пограничного конфликта 1959 году. По мнению Минобороны, этот населенный пункт может использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Пограничный спор Индии и Китая

Индия и Китай с середины прошлого века ведут спор о принадлежности приграничного района на севере Кашмира, а также территории площадью в почти 60 тыс. кв. км на границе северо-восточного штата Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля (границы) между странами, протяженность которой достигает 3 488 км, проходит, в том числе, в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор привел к крупномасштабной пограничной войне между Индией и КНР.

5-6 мая 2020 года в восточном Ладакхе началось опасное противостояние индийской и китайской армий. К нему привели столкновения у озера Пангог-Цо 250 военнослужащих двух стран, которые повторились в ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. В связи с этим Индия и Китай перебросили в Ладакх тяжелую артиллерию, танки и авиацию, численность военных группировок каждой из противоборствующих сторон была доведена до 50-60 тыс. человек. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в феврале этого года начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.