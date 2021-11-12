В Бишкеке заявили, что Киргизия заинтересована в наращивании сотрудничества с Россией

БИШКЕК, 12 ноября. /ТАСС/. Киргизия настроена на развитие всестороннего взаимодействия с Российской Федерацией. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке первый заместитель главы правительства республики Арзыбек Кожошев на встрече с послом России Николаем Удовиченко.

"Кыргызская Республика заинтересована в дальнейшем наращивании торгово-экономических связей с Российской Федерацией. Как сопредседатель межправительственной комиссии готов активизировать ее работу и провести очередное заседание межправительственной комиссии с учетом необходимости решения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и эпидемической ситуации", - цитирует Кожошева пресс-служба правительства.

Особое внимание, отметили в пресс-службе, на встрече уделили развитию торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействию в энергетической отрасли. Кожошев и Удовиченко обсуждали возможность расширения сотрудничества в научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также строительство общеобразовательных учреждений в Киргизии.

Россия является основным торгово-экономическим партнером Киргизии. За прошлый год товарооборот между странами составил почти $1,22 млрд.