Польская полиция сообщила о попытке группы женщин с детьми нелегально пересечь границу

"Вчера около 20:00 (22:00 мск) в районе Кузницы белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек. В основном это были женщины и дети", - цитирует слова пресс-секретаря подляской полиции Томаша Крупы Польское телевидение. "Белорусская армия толкала этих людей на забор из колючей проволоки", - утверждает он.

По словам пресс-секретаря, эта попытка была предотвращена. Все мигранты остались на белорусской стороне. Сейчас там находятся около 200 человек.

Как рассказал Крупа, группа из около 100 мигрантов собралась возле местности Половце. "Они не предприняли попытку пересечения границы. На месте с польской стороны вмешались несколько десятков полицейских вместе с сотрудниками погранохраны и Войска польского", - указал он.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда в район вблизи пограничного перехода в Кузнице подошли несколько тысяч мигрантов. Они сломали заграждение из колючей проволоки и предприняли неудавшуюся попытку перейти границу. После этого около 800 мигрантов разбили в этом месте палаточный лагерь, а другие 2-4 тыс. человек, как подсчитали польские службы, рассредоточились на всем протяжении польской границы, периодически пытаясь проникнуть в Польшу группами в несколько десятков человек. Безопасность на границе обеспечивают сейчас более 20 тыс. сотрудников силовых структур - военные, пограничники и полицейские.