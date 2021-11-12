Turkish Airlines не будут пускать на рейсы в Минск граждан Ирака, Йемена и Сирии

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines подтвердил в пятницу, что на рейсы в Минск не будут пускать граждан Ирака, Йемена и Сирии.

"На авиарейсы в Минск не будут пускать граждан этих стран. Исключение составят только держатели дипломатических паспортов", - сообщил ТАСС представитель Turkish Airlines.

Власти Польши считают, что белорусское руководство намеренно привлекает в свою страну мигрантов из стран Ближнего Востока, чтобы потом направлять их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, касаясь мер разрешения текущего миграционного кризиса на польской границе, заявил о необходимости ввести дополнительные санкции в отношении авиалиний, в том числе белорусских.

По оценкам польских служб, сейчас в Белоруссии могут находиться до 15 тыс. мигрантов, 2-4 тыс. из них сосредоточились в непосредственной близости от польских границ.

За текущий год польские пограничники предотвратили около 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В понедельник ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которые периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу.