{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД КНР надеется на успешное проведение переговоров между Си Цзиньпином и Байденом

По данным газеты Politico, встреча состоится вечером 15 ноября

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Китайские власти надеются на успешную организацию и проведение переговоров в онлайн-формате между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

На эту тему
Включить личную дипломатию. Зачем Байден звонил Си Цзиньпину
Включить личную дипломатию.

"Лидеры двух стран выражают обоюдную готовность поддерживать друг с другом регулярные контакты, - заявил он на регулярном брифинге. - На текущем этапе стороны поддерживают тесные контакты по поводу проведения встречи Си Цзиньпина и Байдена"

Официальный представитель напомнил, что в текущем году главы двух государств уже дважды общались по телефону. "Надеемся, что обе стороны приложат усилия и окажут содействие успешному проведению соответствующих переговоров", - подытожил Ван Вэньбинь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Байден и Си Цзиньпин вскоре проведут встречу в онлайн-формате. По данным газеты Politico, она состоится вечером 15 ноября.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
Минск назвал дезинформацией заявление Польши о помощи белорусских пограничников беженцам
Читать полностью