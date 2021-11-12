МИД КНР надеется на успешное проведение переговоров между Си Цзиньпином и Байденом

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Китайские власти надеются на успешную организацию и проведение переговоров в онлайн-формате между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Лидеры двух стран выражают обоюдную готовность поддерживать друг с другом регулярные контакты, - заявил он на регулярном брифинге. - На текущем этапе стороны поддерживают тесные контакты по поводу проведения встречи Си Цзиньпина и Байдена"

Официальный представитель напомнил, что в текущем году главы двух государств уже дважды общались по телефону. "Надеемся, что обе стороны приложат усилия и окажут содействие успешному проведению соответствующих переговоров", - подытожил Ван Вэньбинь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Байден и Си Цзиньпин вскоре проведут встречу в онлайн-формате. По данным газеты Politico, она состоится вечером 15 ноября.