Премьер Грузии заявил о недопустимости вмешательства Саакашвили во внутренние дела

ТБИЛИСИ, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики со стороны украинских граждан, в том числе бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба грузинского кабинета министров.

"Во время телефонного разговора глава правительства Грузии оценил незаконные действия Михаила Саакашвили как провокацию, деструктивные шаги, несущие угрозу стабильности страны, и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - говорится в сообщении.

Гарибашвили также заявил, что за состоянием здоровья Саакашвили в тюрьме следят профессиональные врачи.

"Владимир Зеленский попросил, чтобы была рассмотрена возможность допуска украинских врачей для проверки состояния здоровья Михаила Саакашвили, на что Ираклий Гарибашвили ответил, что о состоянии здоровья Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные грузинские врачи", - говорится в сообщении.