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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Канцлер Австрии выступил за финансирование эффективной защиты внешних границ ЕС

Александер Шалленберг высказался за жесткую реакцию на ситуацию на границе ЕС с Белоруссией, включая новые санкции

РИМ, 12 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС на границах с другими странами должны получать финансовую помощь для эффективного укрепления рубежей. Такое мнение высказал в опубликованном в пятницу в газете La Repubblica интервью канцлер Австрии Александер Шалленберг.

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Он высказался за жесткую реакцию на ситуацию на границе ЕС с Белоруссией, включая новые санкции, главным образом "в отношении политиков, ответственных за циничное использование приемов "гибридной войны".

"Думаю, что страны на границах ЕС должны рассчитывать на солидарность с нашей стороны, и не только в виде общей миссии Frontex и предоставления персонала, но и за счет финансирования конкретных действий по укреплению границ. Они защищают и наши границы", - сказал канцлер.

На реплику о позиции Еврокомиссии, которая выступает против финансирования "воздвижения стен" на границах, Шалленберг отметил: "Почему итальянские или польские налогоплательщики должны платить 100% из своего кармана за прибывающих мигрантов?". "Думаю, что актом европейской солидарности стало бы, если бы государства на границах, которые охраняют Шенгенскую зону, получали финансирование на их укрепление", - добавил канцлер Австрии.

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АвстрияШалленберг, АлександерСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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