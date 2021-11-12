Представителем Киргизии в ОДКБ назначили Эмиля Тукаева

БИШКЕК, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель командующего Сил воздушной обороны (СВО) Киргизии Эмиль Тукаев назначен представителем республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Бишкеке министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов.

"На должность представителя нашей республики в ОДКБ назначен теперь уже бывший заместитель командующего СВО страны Тукаев", - сказал он.

По словам министра, прежний представитель республики Бердибек Асанов отозван, поскольку при его назначении допущены процедурные ошибки. В частности, кандидатуру Асанова не утвердил Совет безопасности Киргизии. "В связи с чем было принято решение об его отзыве", - констатировал министр.

Асанова назначили представителем Киргизии в ОДКБ в мае нынешнего года. Через пять месяцев киргизские власти приняли решение отозвать его. Асанов, который занимал пост заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ, посчитал данное решение незаконным и обратился с иском в суд.