Пограничники Латвии готовы применять спецсредства для сдерживания мигрантов из Белоруссии

РИГА, 12 ноября. /ТАСС/. Государственная пограничная охрана Латвии готова при необходимости использовать спецсредства для сдерживания нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом в пятницу заявил начальник службы Гунтис Пуятс.

"Латвийские службы готовы к большому наплыву людей, я надеюсь, что не нужно будет проверять максимальную готовность латвийских служб, но мы полны решимости предотвратить незаконное пересечение границы и отразить всех незаконных нарушителей, которые прибудут на границу Латвии", - сказал он в эфире Латвийского телевидения. В случае необходимости пограничники готовы к использованию средств для сдерживания толпы, с том числе щитов и других инструментов, отметил он.

В целом, по его оценке, ситуация на границе Латвии с Белоруссией стабилизировалась. "Меры, принятые латвийской погранохраной, Национальными вооруженными силами (НВС) и полицией, были достаточно эффективными, ситуация на латвийско-белорусской границе стабилизировалась. Но в то же время мы видим, что несколько десятков мигрантов каждый день пытаются попасть в Латвию", - указал он.

Пуятс также подчеркнул, что под усиленной охраной также находится граница Латвии с Россией. "Но в последние месяцы мы не видели никаких попыток более крупных групп пересечь границу. В настоящее время мы не можем сказать, что российская граница представляет угрозу и там ожидается большой наплыв мигрантов", - сказал он.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 2 216 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 414 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают НВС и батальон специального назначения Госполиции Латвии.

Для борьбы с нелегальной миграцией с территории Белоруссии Латвия в начале октября начала строить на границе с соседней страной временный забор из колючей проволоки. Республика установила уже 30 км заграждения из запланированных 37 км. Ожидается, что строительство всего временного забора будет завершено до конца следующей недели. Заграждение устанавливается на тех участках границы, которые погранохрана определила в качестве приоритетных.