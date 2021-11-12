МИД КНР отказался комментировать новость о приглашении Байдена на Олимпиаду в Пекине

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство не считает нужным комментировать информацию отдельных СМИ о приглашении посетить зимнюю Олимпиаду в Пекине, которое может направить американскому президенту Джо Байдену председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы не комментируем репортажи, основанные на догадках СМИ", - коротко ответил он на вопрос западного журналиста.

Как сообщил телеканал CNBC, Си Цзиньпин может направить личное приглашение Джо Байдену на зимние Олимпийские игры в Пекине. Белый дом и Совет национальной безопасности Соединенных Штатов отказались от комментариев по поводу возможной реакции американского лидера в случае поступления такого приглашения.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана для нее на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.