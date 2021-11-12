Генсек Совета Европы обеспокоена подачей иска о ликвидации "Мемориала"

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с подачей Генпрокуратурой России в Верховный суд иска о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах. Ее заявление опубликовано в пятницу на сайте СЕ.

"Сообщения о том, что Генеральная прокуратура России стремится ликвидировать "Мемориал", одну из старейших и наиболее авторитетных правозащитных организаций, на основании закона о так называемых иностранных агентах, вызывают сожаление", - отметила генсек. По ее мнению, этот закон уже оказал негативное воздействие на гражданское общество в России в последние годы.

"К сожалению, Российская Федерация не отреагировала на неоднократные призывы Совета Европы отменить закон об иностранных агентах. Ликвидация международного "Мемориала" нанесет разрушительный удар по гражданскому обществу, которое является важной опорой любой демократии", - считает Пейчинович-Бурич. Она призвала Генпрокуратуру "пересмотреть этот шаг" и выразила готовность "помочь российским властям в пересмотре закона об иностранных агентах в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека".

В свою очередь в "Мемориале" утверждают, что не нарушали закон об иноагентах.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.