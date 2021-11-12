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Посольство Ирака в России готово вывезти желающих вернуться из Белоруссии иракцев

Ведомство объявило о подготовке эвакуационной поездки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Посольство Ирака в Москве объявило о подготовке эвакуационной поездки для иракцев, находящихся в Белоруссии и желающих вернуться на родину. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

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"Посольство Республики Ирак в Российской Федерации объявляет об организации эвакуационной поездки для иракских граждан, желающих вернуться из Республики Беларусь в Ирак. Для включения в список на эвакуацию просьба обращаться по телефону консульства: +79652673377 (WhatsApp) или по электронной почте консульства: cons@iqemb.ru", - говорится в сообщении.

В ответ на запрос ТАСС в посольстве сообщили, что дополнительная информация насчет готовящейся поездки будет опубликована позднее.

 

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