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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Минск назвал дезинформацией заявление Польши о пограничниках Белоруссии и беженцах

Официальный представитель Государственного пограничного комитета республики считает, что "подобные инфовбросы являются попытками дискредитации белорусских военнослужащих"

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Польская сторона распространяет ложную информацию о действиях белорусских пограничников, которые якобы способствовали попытке прорыва беженцев на территорию Польши вечером 11 ноября. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Подобные публичные информационные вбросы польской стороны являются попытками дискредитации белорусских военнослужащих. Как видно, в настоящее время все усилия польской стороны направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации", - подчеркнул он.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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