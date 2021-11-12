Минск назвал дезинформацией заявление Польши о пограничниках Белоруссии и беженцах

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Польская сторона распространяет ложную информацию о действиях белорусских пограничников, которые якобы способствовали попытке прорыва беженцев на территорию Польши вечером 11 ноября. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Подобные публичные информационные вбросы польской стороны являются попытками дискредитации белорусских военнослужащих. Как видно, в настоящее время все усилия польской стороны направлены не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации", - подчеркнул он.