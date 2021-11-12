Четырех жителей Индии арестовали за демонстрацию флага Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция индийского северного штата Уттар-Прадеш арестовала четырех жителей, поднявших над своими домами флаг Пакистана. Всем им предъявлены обвинения в государственной измене.

Как сообщает в пятницу газета The Pioneer, инцидент произошел в городе Горакхпуре на этой неделе. В полицию поступила видеозапись с изображением пакистанских флагов над несколькими домами, в которых проживают мусульмане. После этого в правоохранительные органы обратились активисты городских отделений влиятельных в Индии индуистских организаций "Раштрия сваямсевак сангх" и "Вишва хинду паришад", которые потребовали немедленного ареста виновных в демонстрации пакистанского флага.

Задержанные утверждают, что поднятые ими флаги являлись "мусульманскими", а не государственными флагами Пакистана. Они также обвинили полицейских в бездействии, когда индуистские активисты стали забрасывать их дома камнями.

Правоохранители проигнорировали объяснения задержанных. Они привлечены к уголовной ответственности за подстрекательство к мятежу и по обвинению в госизмене. Полиция Горакхпура создала три следственные группы для расследования обстоятельств произошедшего. "В отношении виновных будут приняты строгие меры при полном соблюдении юридических норм", - заявил журналистам глава городской полиции Манодж Авасти.

Напряженность в отношениях Индии и Пакистана длится с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Причиной для обострения отношений послужил непрекращающийся спор Нью-Дели и Исламабада из-за принадлежности Кашмира. В прошлом веке он трижды приводил к войнам между двумя соседними странами за этот регион, где нет государственной границы: территорию Кашмира на индийский и пакистанский секторы делит линия контроля.

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.