Бывший вице-президент Афганистана: талибы удерживают в тюрьмах военнослужащих армии

ТЕГЕРАН, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что захватившее власть в стране движение "Талибан" (запрещено в РФ) содержит под стражей военнослужащих бывшей афганской армии, а не боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter .

"Утверждение талибов о том, что под стражей находятся сотни боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане" (является ответвлением ИГ - прим. ТАСС), не соответствует действительности", - считает политик. Согласно его данным, среди задержанных находятся "военнослужащие Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ), правозащитники и несогласные с талибами афганцы". Бывший вице-президент подчеркнул, что талибы до сих пор не разрешили журналистам и правозащитникам посетить тюрьмы.

В среду афганский телеканал Ariana News со ссылкой на заявление представителя управления разведки талибов Халила Хамраха сообщил, что силовики "Талибана" за последние три месяца задержали не менее 600 боевиков ИГ, а также ликвидировали 33 "ключевых сторонника" этой группировки.