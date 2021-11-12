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Премьер Белоруссии: Минск столкнулся с грубым закрытием Западом своих рынков

Роман Головченко заявил о "беспрецедентном и нарастающем давлении со стороны коллективного Запада под предлогом заботы о правах человека"

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Белоруссия испытывает нарастающее давление со стороны Запада, который закрывает свои рынки для ее производителей. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Роман Головченко, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ.

"В последнее время Республика Беларусь столкнулась с беспрецедентным и нарастающим давлением со стороны коллективного Запада под предлогом заботы о правах человека. Мы сегодня наблюдаем за грубым и безапелляционным закрытием традиционных рынков сбыта продукции для ряда наших ведущих предприятий", - констатировал он.

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