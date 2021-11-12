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Баку и Ереван с декабря 2020 года вернули в целом 122 военнопленных

БАКУ, 12 ноября. /ТАСС/ Азербайджан и Армения с декабря 2020 года вернули при участии российских миротворцев в общей сложности 122 военнопленных. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств стран - участниц СНГ в видеоформате.

"Азербайджан полностью выполняет пункты трехстороннего заявления от 9 ноября о передаче военнопленных. При участии российских миротворцев с 22 декабря 2020 года в общей сложности возвращено 122 военнослужащих и удерживаемых лиц. Из них в Армению вернулись 105 человек, в Азербайджан - 17 человек", - сказал премьер.

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