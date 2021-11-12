Депутат от "Слуги народа" выступил с критикой провокационного плаката у Рады

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Депутат от правящей на Украине партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал действия провокаторов, установивших у здания Верховной рады плакат с текстом так называемого акта о провозглашении украинского государства от 30 июня 1941 года. В документе, с которым после оккупации Львова нацистами выступила Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в России), упоминается сотрудничество с Германией "под руководством вождя Адольфа Гитлера" и борьбе с "союзной немецкой армией против московской оккупации".

"Я прямо помню, как мы с этим тезисом на выборы шли - "даешь письма Гитлеру перед парламентом", мечтали об этом люди же", - в саркастическом тоне написал политик в Telegram-канале. Он обратил внимание, что подобный плакат появился в правительственном квартале Киева в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны и трагедии в Бабьем Яру, где нацисты и украинские коллаборационисты массово убивали гражданское население.

На счету боевого крыла ОУН - Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), боевиков которой по имени лидера движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они участвовали в боях против Красной армии. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать зверски были убиты и тысячи украинцев.

С 2015 года власти Украины проводят политику героизации ОУН. Именем главарей организации Романа Шухевича и Степана Бандеры, а также других националистов называют улицы, их деятельность в современной Украине объявлена "борьбой за независимость страны".