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Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2022 года в Нур-Султане

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2022 года в Нур-Султане.

Десятки людей погибли и ранены при взрыве в мечети на востоке Афганистана
Как уточняется, инцидент произошел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы
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