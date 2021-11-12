В Молдавии оправдали осужденных по делу о покушении на беглого олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Апелляционная палата (АП) Кишинева оправдала обсужденных в 2018 году к длительным тюремным срокам по обвинению в попытке покушения на олигарха Владимира Плахотнюка, который контролировал власть в стране, а после ее смены в 2019 году бежал в США.

"Решение принято в связи с отсутствием состава преступления", - приводит в пятницу приговор судей молдавское издание "Ной". В сообщении отмечено, что "приговор может быть обжалован в течение 30 дней в Высшей судебной палате", которая ранее постановила пересмотреть это дело.

В 2017 году в Молдавии шесть человек были арестованы, а затем приговорены к тюремному заключению по подозрению в подготовке покушения на Плахотнюка, который в то время был лидером проевропейской Демократической партии (ДПМ). Подкупив большинство депутатов парламента, олигарх сформировал правительство, что позволило ему контролировать власть.

К максимальному сроку - 20 годам тюрьмы - приговорили заместителя председателя фонда помощи ветеранам спорта IFAVIS Валерия Заболотного, остальные пятеро обвиняемых получили различные сроки. Все шестеро подсудимых не признали вину, некоторые в своих показаниях утверждали, что дело против них было сфабриковано.

Обвиняемых задержали в Молдавии и на Украине. Как было заявлено журналистам на совместном брифинге главы Национального инспектората расследований республики Иона Якимова и представителя посольства Украины в Кишиневе Артура Пименова, целью преступников был Плахотнюк. Они утверждали, что у преступной группы были изъяты гранатометы, пистолеты, радиостанции, средства камуфляжа и другое снаряжение.

Плахотнюк тогда считался самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Однако после выборов в июне 2019 года в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против олигарха. Он отказался уступать власть, объявив новый парламент и правительство незаконными, но, после того как в их поддержку выступили ЕС, Россия и США, после краткой беседы с американским послом Дереком Хоганом бежал из страны в Майами. Вскоре Генеральная прокуратура Молдавии выдвинула против Плахотнюка обвинение в организации хищения из молдавских банков €1 млрд, а суд Кишинева выдал ордер на его арест. Однако власти США отказались выдать беглого олигарха молдавскому правосудию.