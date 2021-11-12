Несколько кандидатов на пост президента Франции считают бессмысленными санкции против РФ

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Депутат Национального собрания Франции (нижняя палата парламента), кандидат в президенты от движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал бессмысленными санкции Запада против России.

"Санкции против России не имеют никакого смысла", - заявил политик в пятницу в интервью газете Le Figaro. "Я не верю в утверждения об агрессивной позиции России и Китая", - сказал Меланшон.

В свою очередь его коллега по парламенту, кандидат в президенты Франции от движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал покончить с "детским подходом к внешней политике и делением на плохих и хороших". "Будущее Европы заключается в большом альянсе с Россией, - сказал депутат в пятницу в эфире радиостанции Europe 1. - Франция бы выиграла, если бы вышла из режима санкций и вернулась к обдуманным дипломатическим отношениям с Россией". По словам Дюпон-Эньяна, антироссийские санкции являются "несправедливыми".

Очередные президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. Президент республики Эмманюэль Макрон пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Пока в списке претендентов на пост президента около четырех десятков человек, окончательно он определится тогда, когда каждый наберет нужное количество подписей.